Источник: «Спартак» интересуется Варди

«Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены полузащитнику Квинси Промесу, который может с высокой степенью вероятности уйти по окончании сезона, сообщает «Советский спорт».
По данным издания, фокус спартаковских селекционеров сместился на Англию. В частности, среди прочих в сферу интересов попал нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди. В случае невыразительного результата «лис» по итогам сезона в Премьер-лиге агенты игрока могут всерьёз задуматься о смене клуба для их подопечного.
В текущем сезоне Варди провёл 17 матчей в АПЛ и забил пять голов. В прошлом сезоне он отметился 24 голами и помог «Лестеру» впервые в истории выиграть чемпионат Англии.