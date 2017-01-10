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Бадштубер: благодарен за то, что «Бавария» пошла мне навстречу

10 января 2017, вторник. 22:39. Футбол
Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер прокомментировал переход в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.

«Я благодарен, что „Бавария“ пошла мне навстречу. Я хочу набраться в „Шальке“ игровой практики, которая мне сейчас так необходима. Я предвкушении предстоящего времени в Гельзенкирхене», — цитирует игрока сайт «Баварии».

«Хольгер — заслуженный игрок. Он был часто травмирован, но сейчас он снова в отличной форме и хочет сыграть как можно больше матчей. Поэтому он попросил нас дать согласие на его аренду в „Шальке“. Мы с удовольствием пошли ему навстречу. Мы надеемся, что Хольгер в течение следующих месяцев получит много игровой практики. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Шальке-04 Карл-Хайнц Румменигге Хольгер Бадштубер
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