Бадштубер: благодарен за то, что «Бавария» пошла мне навстречу

Защитник «Баварии» Хольгер Бадштубер прокомментировал переход в «Шальке» на правах аренды до конца сезона.
«Я благодарен, что „Бавария“ пошла мне навстречу. Я хочу набраться в „Шальке“ игровой практики, которая мне сейчас так необходима. Я предвкушении предстоящего времени в Гельзенкирхене», — цитирует игрока сайт «Баварии».
«Хольгер — заслуженный игрок. Он был часто травмирован, но сейчас он снова в отличной форме и хочет сыграть как можно больше матчей. Поэтому он попросил нас дать согласие на его аренду в „Шальке“. Мы с удовольствием пошли ему навстречу. Мы надеемся, что Хольгер в течение следующих месяцев получит много игровой практики. Мы желаем ему всего самого наилучшего», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.