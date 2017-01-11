Роналдо — о твите Оуэна: удивлён, какое важное значение имеет мой вес для мира

Бывший форвард «Реала» Роналдо прокомментировал слова своего бывшего партнёра по мадридскому клубу Майкла Оуэна, пошутившего в своём «твиттере» над лишним весом бразильца.
«Я удивлён, насколько важное значение имеет мой вес для мира, в котором мы живем. Не могу понять, почему это так важно, честно», — цитирует Роналдо AS.
Прокомментировал слова Оуэна и бывший защитник «Реала» Роберто Карлос: «Я не люблю такие шутки. Роналдо — мой хороший друг и нужно быть тактичными. Секрет Роналдо — не в его теле, а в его сердце, у него оно очень большое».