Моуринью: думаю, что Ибрагимович будет в строю к матчу с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает, что нападающий Златан Ибрагимович, пропустивший матч 1/2 финала Кубка лиги с «Халл Сити» (2:0), примет участие в воскресной игре с «Ливерпулем» в рамках АПЛ.
«Златан заболел, но я не переживаю по поводу воскресенья. Думаю, он будет в строю», — цитирует португальца ВВС Sport.
Также Моуринью выразил сомнение в участие в игре с «Ливерпулем» защитника Маркоса Рохо, получившего мышечное повреждение в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом» (4:0).
Матч 21-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ливерпулем» состоится 15 января в Манчестере.