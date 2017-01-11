«Луч-Энергия» ожидает денег от администрации региона, чтобы поехать на сборы

«Луч-Энергия» должен отправиться на тренировочные сборы в Турцию 22 января, где будет готовиться ко второй части сезона в Футбольной национальной лиге. Однако планы команды могут сорваться из-за проблем с финансированием. В клубе ожидают первый финансовый транш от администрации Приморского края, чтобы уехать на сборы.
План подготовки команды был давно составлен, запланировано два учебно-тренировочных сбора в Турции. Дальневосточники должны были отправиться в зарубежное турне 11 января, но из-за проблем с финансами клуб откладывает поездку.
«В планах отправится в Турцию 22 января. Сейчас ждём, когда на счета клуба поступят бюджетные средства от администрации Приморского края. Транш от них ожидаем в ближайшее время», — цитирует РИА «Прима-Медиа» пресс-службу «Луча-Энергии».