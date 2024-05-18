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Ринат Билялетдинов: то, что Семаку дают в «Зените» время поработать, дорогого стоит

Ринат Билялетдинов: то, что Семаку дают в «Зените» время поработать, дорогого стоит
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Бывший тренер казанского «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение руководства санкт-петербургского «Зенита» продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Что касается тренера. В своё время Газзаев, уходя из ЦСКА, сформулировал так: есть усталость от общения. Тембр один и тот же, подходы повторяются. Есть системность переговорного процесса, которая приедается. И возникает такая штука, как скоростной барьер. Когда работаешь над повышением скорости, но у тебя не получается. Рецепторы не реагируют. Газзаев это говорил, подразумевая, что надо команду встряхнуть, что-то поменять.

Сейчас у нас как встряхивают команду? Убирая тренера. Три месяца поработал, и давай встряхнём, давай другого. Тренер становится заложником ситуации. Ни у кого нет волшебной палочки. И то, что Семаку дают время поработать, это дорогого стоит. Такое отношение – это пример», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. В текущей турнирной таблице петербуржцы находятся на втором месте за два тура до финиша, отставая на два очка от лидирующего «Динамо».

Ранее в клубе объявили, что новый контракт с Семаком будет рассчитан на пять лет. Кроме того, специалисту повысят зарплату за весомый вклад в исторические результаты «Зенита».

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