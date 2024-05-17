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Погребняк: Дзюба будет востребован — может, даже в Китае

Погребняк: Дзюба будет востребован — может, даже в Китае
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы после ухода по окончании нынешнего сезона из московского «Локомотива».

«Думаю, что Дзюба будет востребован. Он человек с харизмой, бомбардирскими навыками, у него развитая медийная составляющая. Такие кадры должны быть в РПЛ, тем более что сейчас развивается медиафутбол, в том числе и детский. Однозначно он где-то будет, а может, даже и в Китае. Посмотрим», — приводит слова Погребняка «Советский спорт».

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что Артём Дзюба отказался от пункта автопродления контракта с «Локомотивом» и покинет московский клуб по завершении текущего сезона. Представитель футболиста Леонид Гольдман заявил, что железнодорожники приняли решение списать футболиста со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона.

Артём Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний нападающий провёл 21 матч, забил четыре мяча и оформил три голевые передачи. Также на его счету пять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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