Кварацхелия помог «Наполи» добыть ничью в матче с «Фиорентиной»

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти. Итоговый результат — 2:2.

На восьмой минуте отличился защитник «Наполи» Амир Ррахмани. На 40-й минуте счёт сравнял защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги. Через две минуты нападающий Мбала Н'Зола вывел хозяев вперёд. Гости отыгрались усилиями нападающего Хвичи Кварацхелии на 57-й минуте.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 54 очка за 37 матчей. «Наполи» находится на девятой строчке, заработав 52 очка. Досрочно чемпионом Италии стал миланский «Интер» (92).