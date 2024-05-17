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Гол Митровича на последних минутах спас «Аль-Хиляль» от поражения в матче с «Аль-Насром»

Гол Митровича на последних минутах спас «Аль-Хиляль» от поражения в матче с «Аль-Насром»
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Закончился матч 32-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч завершился победой хозяев со счётом 1:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

На первой минуте встречи полузащитник Отавио получил передачу от Роналду и исполнил подготовленный удар с радиуса штрафной — получилось точно в девятку. На 90+10-й минуте нападающий гостей Александр Митрович сравнял счёт, реализовав 11-метровый.

После 32 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 78 очков и занимает второе место. «Аль-Хиляль» после аналогичного количества матчей саудовской Про-Лиги заработал 90 очков и располагается на первой строчке.

В нынешнем сезоне Про-Лиги команды ранее встречались в матче 15-го тура. В том противостоянии «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» со счётом 3:0. Голами отметились Милинкович-Савич и Митрович, оформивший дубль.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 32-й тур
17 мая 2024, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
1:0 Отавио – 1'     1:1 Митрович – 90+10'    

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