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Игрок «Динамо» Паршивлюк поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Игрок «Динамо» Паршивлюк поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о предстоящем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча состоится в субботу, 18 мая. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» не имеют большой турнирной мотивации? На бумаге это так, но на них ничего не давит. У них хорошая команда, которая умеет играть в футбол. Они будут играть за своё имя, за свой город, поэтому будет тяжёлая игра. Но мы знаем, за что боремся, так что должны приложить все усилия, чтобы забрать три очка», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

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