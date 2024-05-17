Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Названа сумма, за которую «Сандерленд» готов отпустить Джоба Беллингема в «Боруссию» Д

Названа сумма, за которую «Сандерленд» готов отпустить Джоба Беллингема в «Боруссию» Д
Комментарии

«Сандерленд» обозначил возможные условия перехода вингера команды Джоба Беллингема в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Football Insider.

По сведениям источника, английский клуб готов отпустить брата игрока «Реала» за сумму в £ 8 млн плюс бонусы в немецкий клуб. Отмечается, что «Сандерленду» по-прежнему необходимо совершить крупную сделку в летнее трансферное окно, чтобы сбалансировать свою бухгалтерию.

Беллингем является воспитанником «Бирмингема», прошёл путь от академии до основной команды. В июле 2023-го перешёл в «Сандерленд». Сумма трансфера составила € 1,75 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 47 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Боруссия» хочет приобрести 18-летнего брата Джуда Беллингема из «Сандерленда»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android