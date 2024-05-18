Фонсека согласился возглавить «Милан», ему предложили контракт до 2026 года — Николо Скира

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека проинформировал руководство «Милана» о готовности возглавить итальянский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» подготовили для 51-летнего специалиста контракт, рассчитанный до 2026 года. На текущий момент между сторонами состоялось две видеоконференции, закончившиеся положительно. Подчёркивается, что в шорт-лист «Милана» входит ещё один кандидат. Итальянский клуб примет окончательное решение о новом главном тренере команды на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Милана» может стать наставник саудовского клуба «Аль- Иттихад» Марсело Гальярдо.

«Лиллем» Фонсека руководит с 2022 года. Под руководством Фонсеки французская команда с 58 набранными очками после 33 матчей находится на третьей строчке нынешнего сезона Лиги 1.

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