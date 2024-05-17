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Сергей Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с сериалом «Бумажный дом»

Сергей Паршивлюк сравнил сезон «Динамо» с сериалом «Бумажный дом»
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил, с каким фильмом или сериалом он сравнил бы текущий сезон для команды.

«С каким фильмом или сериалом сравнил бы этот сезон? С сериалом «Бумажный дом», где много моментов, когда главного героя должны схватить, но потом оказывается, что он всё так и подстроил, а в конце вышел победителем. У нас получилась волнообразная весна. Сначала были в гонке, потом вроде бы из неё выпали, но соперники подарили нам шанс в неё вернуться, и мы им воспользовались», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 53 очка после 28 матчей.

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