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«Каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». Аньелли — об отставке Аллегри

«Каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». Аньелли — об отставке Аллегри
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Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отреагировал на увольнение итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

«Необычайно уникальная смесь гордости и человечности, постоянно сливавшимися воедино на протяжении 10-летнего пути. Спасибо, Макс. Спасибо тебе за то, что каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». До последнего…» — написал Аньелли в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 16 мая, «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри, указав в качестве причины на его неподобающее поведение в финале Кубка Италии.

Массимилиано Аллегри занимал должность главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. За этот период под его руководством клуб провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.

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