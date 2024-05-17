«Каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». Аньелли — об отставке Аллегри

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отреагировал на увольнение итальянского специалиста Массимилиано Аллегри с поста главного тренера туринского клуба.

«Необычайно уникальная смесь гордости и человечности, постоянно сливавшимися воедино на протяжении 10-летнего пути. Спасибо, Макс. Спасибо тебе за то, что каждой своей клеточкой ты олицетворял «Ювентус». До последнего…» — написал Аньелли в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, накануне, 16 мая, «Ювентус» уволил Массимилиано Аллегри, указав в качестве причины на его неподобающее поведение в финале Кубка Италии.

Массимилиано Аллегри занимал должность главного тренера «Ювентуса» с мая 2021 года. За этот период под его руководством клуб провёл 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз победил, 34 раза сыграл вничью и 35 раз уступил.