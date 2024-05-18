BBC: количество верных судейских решений в АПЛ увечилось с 82% до 96% после введения VAR

Количество правильно принятых судейских решений в английской Премьер-лиге увеличилось с 82% до 96% после введения системы VAR. Об этом информирует BBC со ссылкой на источники АПЛ.

Согласно данным источника, этот показатель станет ещё выше после того, как в сезоне-2024/2025 будет введена система полуавтоматического определения офсайдов. Подобная статистика была приведена на фоне желания ряда клубов из чемпионата Англии выступить против использования системы VAR.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов должны проголосовать за или против такого шага.

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