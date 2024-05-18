Софьян Амрабат может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге — The Sun

«Кристал Пэлас» и «Фулхэм» проявляют интерес к 27-летнему опорному полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Софьяну Амрабату, арендованному у «Фиорентины». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на протяжении последних четырёх недель скауты этих клубов активно наблюдали за игрой марокканского футболиста. Подчёркивается, что «Кристал Пэлас» видит в Амрабате игрока, способного существенно добавить качества команде. К тому же грядущим летом «орлов» могут покинуть несколько футболистов основного состава.

Напомним, в нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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