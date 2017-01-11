«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

11 января в Саутгемптоне, на стадионе «Сент-Мэри», состоится первый матч полуфинала Кубка футбольной лиги между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» – «Ливерпуль».
Ранее друг с другом команды встречались 101 раз. 28 матчей завершились победой «Саутгемптона», 23 раза команды сыграли вничью, и 50 раз сильнее оказались футболисты «Ливерпуля».
Последняя встреча между этими командами состоялась в 2016 году и завершилась вничью со счётом 0:0.