Роналду: Месси? Сложно благодарить человека, который отсутствует

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, что у него нет номера телефона форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Футболист сборной Португалии сказал это в ответ на вопрос о том, поздравлял ли его аргентинец с получением награды лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА.
«Вы шутите? У меня и номера его телефона нет. Я сам поздравляю людей, когда они присутствуют. Месси не было в штаб-квартире ФИФА, так что сложно благодарить человека, который отсутствует. Когда он в некоторых случаях выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял. Но ведь его не было в Цюрихе», — цитирует Роналду Cadena Ser.
Отсутствие представителей «Барселоны» на церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года вызвало большой резонанс. Сообщалось, что это было обусловлено тем, что команде нужно готовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» 11 января. Многие критиковали каталонский клуб за это, а капитан сине-гранатовых Андрес Иньеста позвонил некоторым игрокам «Реала», чтобы принести им извинения и сказать, что отсутствие «Барселоны» не было обусловлено взаимоотношениями между футболистами двух грандов.
Помимо Роналду на награду ФИФА «The Best» претендовали Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.