Аллегри: новый формат чемпионата мира? Футбол превратился в бизнес и шоу

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал решение ФИФА об увеличении числа участников чемпионата мира. С 2026 года в мундиале будут принимать участие 48 команд.
«Посмотрим, как всё это будет структурировано. Футбол в целом переживает глобализацию; заявляют о себе такие страны, как Китай и Россия. Если ФИФА ищет формулы для того, чтобы увеличить доходы, то нужно будет сообразовываться с этим. Футбол превратился в бизнес и шоу», — цитирует Аллегри ANSA.
Согласно новому формату 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.