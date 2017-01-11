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Гендиректор «Арсенала»: пойдём навстречу Фримпонгу, если у него есть варианты

11 января 2017, среда. 15:48. Футбол
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию по поводу полузащитника Эммануэля Фримпонга, который в конце прошлого года был отстранён от тренировок с командой по решению главного тренера. Кроме него ещё 12 игроков основного состава начали сбор с «молодёжкой».

«Решение, что 13 игроков основы будут работать на сборах с дублем, принимал главный тренер. Покинет ли Фримпонг команду? А почему вы делаете акцент только на нём? Никакого конфликта с тренером у него не было. Мы счастливы, если у него есть какие-то варианты, и пойдём навстречу по любому вопросу, связанным с ним», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула Эммануэль Фримпонг
Новости. Футбол
11 января 2017, среда
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