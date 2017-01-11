Гендиректор «Арсенала»: пойдём навстречу Фримпонгу, если у него есть варианты

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал информацию по поводу полузащитника Эммануэля Фримпонга, который в конце прошлого года был отстранён от тренировок с командой по решению главного тренера. Кроме него ещё 12 игроков основного состава начали сбор с «молодёжкой».
«Решение, что 13 игроков основы будут работать на сборах с дублем, принимал главный тренер. Покинет ли Фримпонг команду? А почему вы делаете акцент только на нём? Никакого конфликта с тренером у него не было. Мы счастливы, если у него есть какие-то варианты, и пойдём навстречу по любому вопросу, связанным с ним», — сказал Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.