Никифоров: для меня работа в «Динамо-2» — это шаг для разбега, а не шаг назад

Российский тренер Юрий Никифоров прокомментировал решение войти в тренерский штаб Дмитрия Хохлова в московском «Динамо-2».
«Хохлову не пришлось меня уговаривать присоединиться к нему в «Динамо-2». Когда нас только уволили из «Кубани», я сразу сказал, что хочу продолжать работать в штабе Дмитрия Валерьевича. Поэтому как только поступило предложение, я с удовольствием его принял.
Шаг ли это назад? Может, кто-то так и считает, но для меня это шаг для разбега. Работа есть работа», – сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.