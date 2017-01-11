Моуринью: матч с «Ливерпулем» будет особенным для «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от домашнего матча с «Ливерпулем» в рамках АПЛ.
«Матч с «Ливерпулем» будет особенным для «МЮ». Если команда играет с энтузиазмом, болельщики это чувствуют и сливаются с нами в единое целое. Но когда мы не действуем с максимальной интенсивностью, фанаты тоже это ощущают. Наши болельщики великолепны, они гонят команду вперёд. Всем нравятся большие игры — футболистам, тренерам, фанатам. В следующее воскресенье будет один из таких матчей», — цитирует Моуринью BBC Sport.
Матч 21-го тура АПЛ между «МЮ» и «Ливерпулем» состоится 15 января в Манчестере.