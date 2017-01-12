Ан. Миранчук получил травму, ему будет сделана операция

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук в ходе тренировки в среду получил травму стопы.
Проведённое обследование выявило проблему, требующую хирургического лечения. В ближайшее время 21-летний футболист вылетит в Рим, где будет проведена операция. Спустя несколько дней Миранчук вернётся в расположение команды, где и будет проходить восстановительные процедуры. Ориентировочный срок реабилитации — 1-1,5 месяца.
«Желаем Антону скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Локомотива».