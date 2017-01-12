Лам одобряет переход Бадштубера в «Шальке-04» на правах аренды

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал переход защитника Хольгера Бадштубера в «Шальке-04» на правах аренды. Лам отметил, что одобряет решение Бадштубера.
«Самое важное для Бадштубера то, что теперь у него будет возможность регулярной игровой практики. После долгого отсутствия на поле, обусловленного травмами, он вновь сможет войти в игровой ритм. Я знаю, на что способен Хольгер, и знаю, что он ещё сделает важный шаг в своей карьере. Он будет постоянно выходить на поле в составе «Шальке», а летом посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Лама Bild.
Аренда Бадштубера оформлена до конца текущего сезона, а его контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2017 года.