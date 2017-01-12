Эмери: в матче с «Метцем» стояла задача не пропустить

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу над «Метцем» (2:0) в четвертьфинале Кубка французской лиги. Парижане выиграли благодаря дублю Тьяго Силвы.
«Команда по ходу матча прибавила, контролировала игру, создавала моменты и сохранила свои ворота на замке. Это было главной задачей. У нас есть шанс выиграть трофей. Рады, что добились победы у себя дома, перед нашими болельщиками. Команда продолжает своё развитие. В полуфинале нам предстоит сыграть на выезде против «Бордо», но у нас есть шанс сделать ещё один шаг на пути к победе в турнире», — цитирует Эмери пресс-служба клуба.