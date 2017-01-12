Клопп: «Ливерпуль» должен быть доволен результатом матча с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка лиги.
«Ливерпуль» должен быть доволен результатом матча с «Саутгемптоном» — мы могли проиграть 0:2 или даже 0:3. Но ещё ничего не решено, на «Энфилде» команда должна сыграть лучше. Нас не устраивает производительность «Ливерпуля», «Саутгемптон» — результат. Я не могу вспомнить ни одного реального шанса забить с нашей стороны. На «Энфилде» всё будет по-другому», — цитирует Клоппа ВВС.
Ответный матч состоится 25 января.