Арзуманян присоединится к тульскому «Арсеналу» на сборе в Турции

По договорённости между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» защитник Роберт Арзуманян, в прошлом году выступавший на правах аренды в «Шахтёре» из Караганды, сегодня улетает в Турцию, где присоединится к тренировочному сбору тульского клуба, сообщает официальный сайт «Амкара».
Арзуманян перешёл в «Амкар» в июле 2014 года. В сезонах 2014-2015 и 2015-2016 годов на его счету 13 игр за красно-чёрных.
В феврале 2016 года защитник был отдан в аренду карагандинскому «Шахтёру» до конца года. За клуб из Казахстана он провёл 8 матчей.