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Оскар: в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире

12 января 2017, четверг. 12:45. Футбол
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который нынешней зимой перебрался в китайский клуб из «Челси», считает, что смена клубной прописки не является шагом назад. Бразилец уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.

«Я не думаю, что сделал шаг назад. В Китае делают большой проект для меня и других хороших игроков, которые приехали сюда. Уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.

Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не ради денег, а ради хороших клубов. Также и в Шанхае, проект должен быть одним из лучших в лиге.

Это была хорошая сделка для всех сторон. Если я буду играть хорошо, то получу вызов в сборную Бразилии, не вижу проблемы в этом», — цитирует Оскара Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Челси Оскар
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