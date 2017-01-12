Селюк: у Траоре температура 39, в течение пары дней он присоединится к ЦСКА

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Ласины Траоре, рассказал, что его клиент заболел, поэтому прибудет в стан «армейского» клуба в течение пары дней. Ранее сообщалось, что Траоре прибудет в расположение ЦСКА на сбор в Испании 11 января.
«У Ласина Траоре температура – 39. Да, он мог бы лечиться в команде, но вдруг у него что-то инфекционное и он кого-то заразит?! Главное, чтобы не было какой-нибудь малярии! Но я думаю, что у него обычная простуда из-за перепада температур. В любом случае он под наблюдением врачей, и думаю, что в течение пары дней он уже присоединится к тренировочному процессу ЦСКА», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.