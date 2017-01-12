Тульский «Арсенал» готов платить € 300 тыс. в год бывшему капитану «Стяуа»

Бывший полузащитник бухарестской «Стяуа» Александр Бурчану может продолжить карьеру в России. Как сообщает Fanatik.ro, футболист попал в сферу интересов тульского «Арсенала».
Экс-капитан «Стяуа» ведёт переговоры с «канонирами», которые, по данным источника, готовы платить Бурчану € 300 тыс. в год. Если стороны договорятся, то «Арсеналу» румынский футболист достанется бесплатно, так как находится в статусе свободного агента. Контракт 31-летнего Бурчану истёк в конце 2016 года, и в «Стяуа» решили не продлевать соглашения с игроком.