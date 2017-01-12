Мамедов: нынешний «Спартак» создавал Аленичев

Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов поделился мнением о результатах красно-белых в нынешнем сезоне РФПЛ, отметив заслугу бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.
«Почему после 2001 года «Спартак» не становился чемпионом? Тренер ушёл. Сколько менялось поколений, сколько приходило новых специалистов, но «Спартак» чемпионом так и не становился. Всё сошло на нет после ухода Романцева.
Нынешнюю команду создавал Аленичев, сборы с ней летом проводил. Каррера сумел наладить взаимоотношения между футболистами. Конечно, спад ЦСКА и «Зенита» имеет место, не без этого. Станет ли «Спартак» чемпионом? Пять очков отрыва от «Зенита» ещё ничего не значат, но шансы есть. По крайней мере в зону Лиги чемпионов точно должны попасть», — приводит слова Мамедова из интервью журналу «Футбол» «Динамо Киев от Шурика».