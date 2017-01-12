Гогниев: руководство «Кубани» пообещало, что скоро начнутся выплаты по долгам

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев сообщил, что руководство краснодарского клуба пообещало футболистам в ближайшее время начать погашение долгов по зарплате.
«Конкретики по времени никакой нет, потому что руководство само ещё не знает. Но сказали, чтобы мы не переживали, что деньги будут и скоро начнутся выплаты. Сейчас готовимся и 15 января летим в Турцию на сборы», — сказал Гониев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее сообщалось, что долги «Кубани» перед игроками и сотрудниками составляют практически четыре месяца.