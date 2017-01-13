Марсело: мы не сомневались в выходе в четвертьфинал Кубка Испании

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор отметил, что он и его партнёры по команде не сомневались в выходе «сливочных» в четвертьфинал Кубка Испании. Бразильский футболист сказал об этом после ответного матча 1/8 финала турнира с «Севильей», который завершился ничьей со счётом 3:3. В первой игре на своём поле подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счётом 3:0.
«Севилья» — очень сильная команда. Мы знали, что игра будет сложной, поскольку результат первой игры ни о чём не говорит. Хозяева поля оказывали на нас большое давление, и три гола в первой встрече сыграли определяющую роль. Однако мы не сомневались в выходе в четвертьфинал. Нужно было лишь набраться терпения», — цитирует Марсело Marca.