Кузьмин: травма не беспокоит, нужно постараться закрепиться в составе «Рубина»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал о своём состоянии после травмы и ожиданиях от весенней части сезона.
«Я работаю в общей группе и надеюсь на лучшее. На данный момент травма меня не беспокоит. Ожидания от второй части сезона? Для команды важно подняться как можно выше в таблице и постараться выполнить поставленную задачу – попасть в еврокубки. А для себя лично… Главное – это здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Нужно постараться закрепиться в составе.
Соскучился ли по футболу? Смотреть со стороны – это одно. А когда выходишь и играешь… Силы и желание у меня ещё есть. Главное – чтобы здоровье позволяло. Знаете, мне уже 35 лет, и я прошёл через многое. Конкуренции я никогда не боялся, так и лимита. Поэтому отношусь к этому спокойно и всегда готов бороться за место в основном составе», — рассказал Кузьмин.