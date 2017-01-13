Цакташ: «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок России

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ рассказал об уходе из команды Марко Девича и поделился ожиданиями от второй части сезона.
«Хорошо отдохнул дома в Хорватии со своей семьёй. Всё нормально. Соскучился ли по команде? Нет-нет, не соскучился! Уход Девича? Да, мы друзья. Для меня это тяжело. И теперь будет скучнее чуть-чуть. Но это футбол, и это нормально.
Ожидания от второй части сезона? Думаю, мы должны быть выше. Надо показать больше. «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок. У нас новая команда и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы решать такие задачи через чемпионат», — цитирует Цакташа «БИЗНЕС Online».
В четвертьфинале Кубка России «Рубин» сыграет против «Сибири». Матч состоится 1 марта 2017 года.