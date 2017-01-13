Ватцке: не думаю, что есть много клубов, в которые хотел бы перейти Обамейянг

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не думает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг в ближайшее время покинет немецкий клуб.
«Я не думаю, что есть много клубов, в которые хотел бы перейти Обамейянг. Об этом говорят уже два-три года, а Обамейянг всё ещё защищает цвета «Боруссии». Однако нас этот вопрос совсем не беспокоит», — приводит слова Ватцке Bild.
Ранее Обамейянг неоднократно выражал желание играть за мадридский «Реал», однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в данный момент не заинтересован в его услугах.