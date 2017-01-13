Смертин: даже в самых смелых мечтах подумать не мог, что буду играть в Англии

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями от выступления в чемпионате Англии. Смертин защищал цвета «Челси», «Портсмута», «Чарльтон Атлетик» и «Фулхэма».
«Даже в самых смелых мечтах никогда и подумать не мог, что у меня получится играть в Англии. Поэтому, когда оказался там, подумал, что это даже не осуществление мечты – её не было – а что-то значительно большее. У меня просто нет слов, чтобы описать это чувство. Когда я приехал в «Челси», сезон уже начался. Команда уже была сформирована. Мне предложили отправиться в аренду в «Портсмут». Время показало, что это было правильное решение.
«Портсмут» – это клуб, в котором можно было получать регулярную игровую практику. Команда только что вышла в Премьер-лигу из Чемпионшипа, поэтому там мне было удобно адаптироваться к быстрому английскому футболу. После этого Жозе Моуринью сделал мне предложение вернуться в «Челси». Я с радостью его принял, потому что считал, что время, проведённое в «Портсмуте», пошло мне на пользу и теперь я могу играть в «Челси».
Перед началом сезона было командное собрание, и Моуринью на нём говорил о создании хорошей атмосферы в коллективе. Он начал с того, что мы собрались здесь все вместе в хорошую команду, но пока ещё ничего не выиграли. «Давайте с завтрашнего дня начнём выигрывать», – сказал Жозе. Это были простые слова, но они так отложились у нас в головах, что мы в итоге пришли к грандиозному успеху. До сих пор помню то невероятное ощущение», — цитирует Смертина официальный сайт ФИФА.