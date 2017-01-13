Мещеряков: даже Господь не знает на 100%, останется Самедов в «Локо» или нет

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возможный уход из команды Александра Самедова. Полузащитником интересуется московский «Спартак».
«Договорённость есть, а различные детали перехода комментирует клуб, а не я. О самом переходе будет объявлено, когда все тонкости будут окончательно улажены с юристами на бумаге. Когда это произойдёт, я не знаю.
Точно ли Самедов не останется в «Локомотиве»? В нашей стране даже Господь Бог не знает на 100 процентов. Всё может случиться в последний момент», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.