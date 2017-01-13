Касемиро: лучшая ценность, которой учат в «Реале», — никогда не опускать руки

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро не скрывал эмоций после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Подопечные Зинедина Зидана завершили встречу ничьей со счётом 3:3 и завоевали путёвку в четвертьфинал. В первой игре на своём поле «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:0.
«Лучшая ценность, которой учат в «Реале», — никогда не опускать руки. Это «Реал»! Вперёд, будем бороться за Кубок страны», — написал бразильский футболист на своей странице в социальной сети «Инстаграм».