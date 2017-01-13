Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что «Зенит» ищет дорогого защитника, а также прокомментировал новость о том, что питерцы хотят приобрести российского игрока «Бенфики» Виталия Лысцова, который на правах аренды выступает за «Тонделу».
«Ломбертс хочет уйти из „Зенита“? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого — меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.
Пишут, что „Зенит“ хочет купить Лысцова? „Зенит“ собирает всех способных, и это можно понять. Он ещё молодой. Сегодня он „Зениту“ не нужен, но завтра может быть нужен. Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе „Зенита“. Чем-то же он „Бенфику“ привлёк. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.