«Зенит» откроет стадион «Крестовский» матчем с «Тереком» или «Краснодаром»

«Зенит» откроет стадион на Крестовском острове матчем с «Тереком» или «Краснодаром», сообщает АБН.
Все дополнительные работы на новой домашней арене «Зенита» завершат до конца апреля 2017 года. Ещё несколько дней уйдёт на получение разрешения FIFA на проведение матчей на новом стадионе. Согласно календарю, соперниками петербуржцев станут команды из Грозного и Краснодара, матчи с которыми запланированы на 5 и 17 мая соответственно.
Напомним, о переносе сроков открытия стадиона ранее сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. «Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», – сообщал чиновник. Ранее «Зенит» должен был выступить на новом стадионе против «Урала» 21 апреля.