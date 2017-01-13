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Конте: Терри останется в «Челси», он очень важный игрок для меня

13 января 2017, пятница. 17:41. Футбол
Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что капитан команды Джон Терри не покинет лондонский клуб в январе. Ранее сообщалось, что 36-летний защитник, контракт которого с синими истекает в конце сезона, может перейти на правах аренды в «Борнмут».

«Я не знал об интересе „Борнмута“ к Джону. Он является важным игроком для меня, и даже если он не играет, то остаётся важным человеком в раздевалке. Команда нуждается в нём. Для меня потрясающе иметь такого человека, как он, чтобы помочь мне в моём первом сезоне в „Челси“. Джон останется с нами», — цитирует Конте Evening Standard.
Источник: Evening Standard Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Челси Антонио Конте Джон Терри
Новости. Футбол
13 января 2017, пятница
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