Конте: Терри останется в «Челси», он очень важный игрок для меня

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что капитан команды Джон Терри не покинет лондонский клуб в январе. Ранее сообщалось, что 36-летний защитник, контракт которого с синими истекает в конце сезона, может перейти на правах аренды в «Борнмут».
«Я не знал об интересе „Борнмута“ к Джону. Он является важным игроком для меня, и даже если он не играет, то остаётся важным человеком в раздевалке. Команда нуждается в нём. Для меня потрясающе иметь такого человека, как он, чтобы помочь мне в моём первом сезоне в „Челси“. Джон останется с нами», — цитирует Конте Evening Standard.