Ибрагимович: гол Мхитаряна? Мы отрабатывали с ним этот удар на тренировках

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, как он помог одноклубнику полузащитнику Генриху Мхитаряну забить красивый гол в ворота «Сандерленда» (3:1) ударом скорпиона в матче 18-го тура чемпионата Англии. Этот гол был признан лучшим в декабре в АПЛ.
«Это был удивительный гол. Такой гол невозможно описать, о нём даже мечтать сложно. Я рад за Мхитаряна, потому что этот мяч люди будут помнить всегда. Также рад, что я тоже причастен к этому удару. Да, мы отрабатывали с ним этот удар за несколько недель до того, как он забил. Я показывал, как именно нужно делать это движение, какой для этого нужен пас, чтобы всё получилось», – цитирует Ибрагимовича Goal.
Видео гола можно посмотреть здесь.