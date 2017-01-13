Коста поссорился с Конте и не поедет в составе «Челси» на матч с «Лестером»

Форвард «Челси» Диего Коста не поможет синим в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити». Испанский футболист поссорился с главным тренером синих Антонио Конте из-за разногласий вокруг своей травмы, утверждает The Telegraph.
По информации источника, Коста жаловался врачам клуба на боли в спине, которые мешают ему играть, но те не нашли у игрока проблем со здоровьем и уверены, что он готов выходить на поле. Конте поддержал медицинский персонал, что привело к конфликту между ним и Костой. Наставник «Челси» решил не включать форварда в заявку на матч с «Лестером», который пройдёт завтра, 14 января.
Сообщается, что данная ситуация может повлечь за собой уход Косты из «Челси». Представители футболиста начали искать для него клуб в Китае.