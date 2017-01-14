Эрнани: «Зенит» будет догонять и перегонять «Спартак»

Новичок «Зенита» бразильский полузащитник Эрнани признался, что он немного знает о чемпионате России. Вместе с тем, бразилец готов к борьбе за чемпионство с московским «Спартаком».
«Не так давно у нас были сборы в Испании – рядом находился „Краснодар“. Так что, глядя на этот клуб, некоторое представление о лиге мог составить. Но вообще в Бразилии информации о России не слишком много.
О том, что догонять нужно самого принципиального соперника „Зенита“, мне ещё мой агент рассказал. С ребятами тоже сразу обсудили это. Так что приехал в „Зенит“ подготовленным. Будем догонять и перегонять „Спартак“. Острота соперничества только добавляет мотивации», — приводит слова Эрнани «Спорт-экспресс».
После 17 туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, набрав 40 очков. «Зенит» (35 очков) идёт на втором месте.