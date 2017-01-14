Жиру: надеюсь, Озил и Санчес последуют моему примеру и продлят контракты

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, который на этой неделе продлил контракт с клубом, выразил надежду на то, что его одноклубники полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес последуют его примеру и продлят свои соглашения.
«Очевидно, что я надеюсь на то, что Озил и Санчес и последуют моему примеру, но это личное дело каждого игрока. Я действительно хотел подписать новое соглашение с клубом, но не знаю, хотят ли они того же. Тем не менее надеюсь, они всё же продлят свои контракты в ближайшее время», — цитирует Жиру Sky Sports.
Действующие контракты Озила и Санчеса с «Арсеналом» истекают через полтора года.