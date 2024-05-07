Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендир «Пари НН»: эпизод с фолом Умярова на Трошечкине не должен был остаться без внимания

Гендир «Пари НН»: эпизод с фолом Умярова на Трошечкине не должен был остаться без внимания
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб не планирует подавать жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по поводу фола полузащитника «Спартака» Наиля Умярова на игроке нижегородцев Александре Трошечкине в матче 27-го тура РПЛ (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мы не будем никуда подавать по эпизоду с наступом Умярова, тем более жёлтой карточки не было. Юридически у нас нет на это прав, хоть и есть основания. Если разбираться, то по ходу матча этот эпизод тоже не должен был остаться без внимания. Он случился с нашим игроком, чья персона будет звучать на ЭСК. Саша Трошечкин чувствует себя хорошо, но микротравма может быть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН» высказался о будущем Марадишвили в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android