Гендир «Пари НН»: эпизод с фолом Умярова на Трошечкине не должен был остаться без внимания

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что клуб не планирует подавать жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по поводу фола полузащитника «Спартака» Наиля Умярова на игроке нижегородцев Александре Трошечкине в матче 27-го тура РПЛ (0:0).

«Мы не будем никуда подавать по эпизоду с наступом Умярова, тем более жёлтой карточки не было. Юридически у нас нет на это прав, хоть и есть основания. Если разбираться, то по ходу матча этот эпизод тоже не должен был остаться без внимания. Он случился с нашим игроком, чья персона будет звучать на ЭСК. Саша Трошечкин чувствует себя хорошо, но микротравма может быть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.