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Личка: в последних матчах «Динамо» больше само себе соперник, чем другие команды

Личка: в последних матчах «Динамо» больше само себе соперник, чем другие команды
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что бело-голубые являются прежде всего соперником самому себе.

«Последние три‑четыре матча — они были больше ментального свойства. И ты больше соперник сам себе, чем оппонент, каким, например, сейчас будет «Балтика», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» «Динамо» одержало победу со счётом 3:2. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очков за 27 матчей. Таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 51 очко.

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