Гвардиола не попал в список 10 лучших тренеров всех времён по версии УЕФА

УЕФА опубликовал свою версию 10 лучших тренеров всех времён. В списке не оказалось главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиола, который благодаря своим успехам в «Барселоне» и «Баварии» является одним из самых титулованных тренеров мирового футбола.
Ранее официальный сайт УЕФА опубликовал серию материалов о самых заметных тренерах планеты с момента основания организации в 1954 году. По мнению УЕФА, самое большое влияние на европейский футбол оказали следующие специалисты: Брайан Клафф, Йохан Круиффа, Висенте дель Боске, сэр Алекс Фергюсон, Эленио Эррера, Удо Латтек, Валерий Лобановский, Ринус Михелс, Жозе Моуринью и Арриго Сакки.