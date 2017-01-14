Созин: из-за апелляции Ерёменко могут дисквалифицировать на ещё больший срок

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин, высказался насчёт апелляции по делу полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко. Сегодня юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста, сообщил, что УЕФА рассмотрит апелляцию 2 марта.
«Как мне кажется, если апелляцию удовлетворят и сочтут аргументы вескими, то на определённый срок дисквалификацию Ерёменко могут сократить. Но если аргументов в пользу Романа не найдут, её продлят на больший срок, например, два с половиной года вместо двух. Не знаю, точно так будет или нет, но на практике пересмотры дел заканчиваются либо ужесточением, либо послаблением наказания. Но никак не остаётся в силе. Дай бог, чтобы я ошибался, и, если веские аргументы будут отсутствовать, дисквалификация Ерёменко останется такой, какая она есть.
Но, если честно, я не верю в будущее Ерёменко как футболиста высокого уровня. Нам рассказывают, что Ерёменко много времени проводит с семьёй, вырезает по дереву и так далее. Это воспринимать со знаком плюс? В его случае надо чем-то жертвовать – либо футболом, либо постоянным общением с семьёй. Человек, в 29 лет не играющий и не имеющий права тренироваться с профессиональными футболистами два года, в 31 не сможет играть на уровне Лиги чемпионов или даже РФПЛ. Сможет ли он вернуться в футбол? В финские клубы – спокойно. Там и в 31 он будет востребован в любом случае», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
УЕФА дисквалифицировал Ерёменко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов между «Байером» и ЦСКА. В организме 29-летнего футболиста были обнаружены кокаин и его метаболиты.